In Sicilia saldi in anticipo: si parte il primo luglio

I saldi estivi in Sicilia si svolgeranno dal 1 luglio al 15 settembre. Lo prevede il decreto dell'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano

La decisione dell'assessore è arrivata al termine dell'incontro con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori che si sono espresse a favore dell'anticipo dei saldi estivi. "Abbiamo optato per un anticipo dei saldi - spiega Turano - perché siamo convinti che il provvedimento sia un beneficio per i commercianti e per le famiglie che potranno anticipare qualche spesa fuori programma".

"E' anche un modo per riuscire ad intercettare il flusso di 'turisti dello shopping' di quanti sceglieranno la Sicilia come meta per le loro vacanze estive e sono attratti in modo crescente dall'unicità dei prodotti Made in Italy" conclude l'assessore.