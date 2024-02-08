INAUGURATO IN ETIOPIA IL POZZO DELLA SCUOLA DI HABEN GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DELLA FAMIGLIA ANICITO IN RICORDO DI SAMUELE

Alla presenza di circa 900 studenti entusiasti, è stato un momento di gioia e speranza mentre il pozzo della scuola di Haben, situata nella regione del Tigray in Etiopia, è stato inaugurato ufficialme...

Alla presenza di circa 900 studenti entusiasti, è stato un momento di gioia e speranza mentre il pozzo della scuola di Haben, situata nella regione del Tigray in Etiopia, è stato inaugurato ufficialmente. Questo gesto significativo è stato reso possibile grazie al sostegno generoso della famiglia Anicito di Paternò, che ha voluto dedicare questo atto alla memoria del figlio Samuele.

Residenti a Paternò, i genitori di Samuele hanno deciso di onorare la memoria del loro defunto figlio in un modo straordinario, ispirati dal suo desiderio di fare del bene agli altri. Questa iniziativa ha preso forma con il progetto ambizioso di riabilitare un pozzo d'acqua secco da tempo nel complesso scolastico della scuola elementare di Haben, nel distretto di Gulomekada, in Etiopia.

L'eredità di Samuele continua a vivere attraverso questo gesto di amore e solidarietà, che dimostra il potere trasformativo della compassione anche attraverso singoli individui. Questo progetto non solo fornisce un'importante risorsa vitale come l'acqua potabile, ma porta anche speranza e prosperità alla comunità locale.

Questo atto di generosità rimarrà un faro di luce per la scuola di Haben e per l'intera comunità, ricordando a tutti che anche un'unica persona può fare una differenza significativa nel mondo. La memoria di Samuele sarà per sempre onorata e celebrata attraverso il dono prezioso dell'acqua potabile, che è fondamentale per la vita e la crescita di una comunità.