INCENDIO DI STERPAGLIE MINACCIATE ABITAZIONI SULLA COLLINA DI VAMPOLIERI

Un violento incendio di sterpaglie e macchia mediterranea, é divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi sulla collina di Vampolieri, in contrada Terreforti, nei pressi dell'ex locale Torre del Pino.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, provenienti dai Distaccamenti di Acireale, Nord e dalla Sede Centrale.

Il fuoco ha minacciato diverse abitazioni.

Le squadre di terra sono state supportate da un elicottero della Forestale.

La colonna di fumo è stata vista distintamente da diverse zone della Città e sono state particolarmente numerose le chiamate alla Sala Operativa.