INCENDIO IN UN ABITAZIONE AD ACIREALE, SALVATI DALLE FIAMME DUE ADULTI ED UN BAMBINO

Poco prima delle 13:30, un incendio ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco presso un'abitazione in Via Cervo 19/c ad Acireale. La situazione ha coinvolto il distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, impegnandoli per diverse ore.

L'incendio si è sviluppato in un appartamento situato al 2° piano di una palazzina di 4 piani, creando una situazione di emergenza che ha richiesto un intervento rapido e coordinato.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Acireale, supportati da un'autobotte di rincalzo, un automezzo di supporto logistico e un'autoscala, fornendo così le risorse necessarie per gestire l'incidente in modo efficace.

Utilizzando la scala italiana, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l'immobile colpito dalle fiamme e hanno lavorato per spegnere l'incendio, garantendo contemporaneamente la sicurezza dell'intero edificio.

Fortunatamente, tutti gli occupanti dell'abitazione coinvolta, tra cui due adulti e un bambino, sono stati prontamente tratti in salvo.

A scopo precauzionale, tutti gli altri abitanti dell'edificio sono stati evacuati in sicurezza, senza riportare ferite o intossicazioni dovute al fumo.

In aggiunta all'intervento dei Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incidente sono stati presenti anche personale sanitario del Servizio 118 e agenti della Polizia di Stato, contribuendo così a garantire un coordinamento completo delle operazioni di soccorso e di gestione dell'emergenza.