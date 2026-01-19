Incendio in un appartamento a Paternò, in via Arno: vigili del fuoco e 118 sul posto, strada chiusa

Momenti di paura questa mattina intorno alle ore 10.30 a Paternò, in via Arno, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione per cause che, al momento, restano ancora da accertare.Alle...

Allertati immediatamente i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, che sono riusciti a riportare l’incendio sotto controllo e a mettere in sicurezza l’appartamento e l’area circostante.

Le operazioni si sono rese particolarmente delicate per la presenza di bombole di gas e di ossigeno all’interno dell’abitazione.

È stata allertata anche un’ambulanza del 118, in quanto una signora è rimasta coinvolta: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma si è resa comunque necessaria la ospedalizzazione per accertamenti presso l'ospedale di Paternò.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, il tratto di via Arno interessato dall’intervento è stato temporaneamente chiuso al traffico.

La notizia è in aggiornamento. Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena saranno disponibili nuovi dettagli