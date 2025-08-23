95047

Incendio in via Cilea a Catania, evacuato uno stabile: una persona intossicata

Nelle prime ore di questa mattina un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Cilea, a Catania.Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del...

A cura di Redazione Redazione
23 agosto 2025 13:14
Incendio in via Cilea a Catania, evacuato uno stabile: una persona intossicata -
News
Condividi

Nelle prime ore di questa mattina un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Cilea, a Catania.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, supportate da un’autobotte e da un’autoscala. Una persona è rimasta intossicata dal fumo ed è stata trasportata in ospedale dal personale del 118.

Le fiamme hanno interessato l’intero appartamento e, in via precauzionale, lo stabile è stato completamente evacuato durante le operazioni di spegnimento.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047