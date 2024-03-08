INCENDIO OGGI A PATERNO', PAURA IN VIA DELLE ROSE

La serata di oggi, 8 marzo 2024, è stata segnata da momenti di apprensione a Paternò, a causa di un incendio che si è verificato all'interno di un complesso situato in via delle Rose. Fortunatamente,...

La serata di oggi, 8 marzo 2024, è stata segnata da momenti di apprensione a Paternò, a causa di un incendio che si è verificato all'interno di un complesso situato in via delle Rose.

Fortunatamente, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti prontamente per fronteggiare l'emergenza e limitare i danni. Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri, sono state impegnate sul posto per gli accertamenti del caso e per stabilire le cause dell'incendio, al momento ancora in fase di indagine.

Le informazioni attuali sono limitate, ma si sa che le fiamme hanno coinvolto del materiale all'interno del garage, incluso un'autovettura.

Le fiamme hanno generato un denso fumo che ha invaso tutto il condominio, obbligando i residenti a lasciare le proprie abitazioni a scopo precauzionale

Tuttavia, non risultano persone coinvolte nell'incidente.