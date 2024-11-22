INCIDENTE A PATERNÒ IERI SERA: SCONTRO TRA DUE AUTO, TRE FERITI TRASPORTATI IN OSPEDALE

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, 21 novembre 2024, intorno alle ore 23:30, a Paternò, precisamente all’incrocio tra Via Mondello e Via Canonico Renna, nel quartiere Vi...

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, 21 novembre 2024, intorno alle ore 23:30, a Paternò, precisamente all’incrocio tra Via Mondello e Via Canonico Renna, nel quartiere Villetta.

La collisione ha coinvolto due automobili, una Ford Focus e un’Audi, causando un impatto particolarmente violento che ha portato all’apertura degli airbag di entrambe le vetture.

A seguito dello scontro, tre persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. Successivamente, i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale "Santissimo Salvatore" di Paternò.

Fortunatamente nessuno di loro sembra versare in condizioni gravi.

Le autorità competenti si sono occupate dei rilievi necessari per determinare le cause dell’incidente. Intanto, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Questo ha causato deviazioni obbligatorie su percorsi alternativi, con qualche disagio per la circolazione. Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione nella zona, soprattutto nelle ore serali, e di seguire le indicazioni per i percorsi alternativi.