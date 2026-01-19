Incidente ad Aci Sant’Antonio: Ford Focus si ribalta, ferita donna

Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 18 gennaio 2026 ad Aci Sant’Antonio, in via Matteotti.Per cause ancora in fase di accertamento, una Ford Focus si è ribaltata sulla carre...

Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 18 gennaio 2026 ad Aci Sant’Antonio, in via Matteotti.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Ford Focus si è ribaltata sulla carreggiata, danneggiando anche un palo della pubblica illuminazione. Alla guida dell’auto si trovava una donna della quale al momento non si conosce l’età né la prognosi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente, successivamente trasportata in ospedale ad Acireale per ulteriori accertamenti.

A scopo precauzionale, via Matteotti è stata temporaneamente chiusa al traffico, per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno prestato soccorso e provveduto alla messa in sicurezza dell’area, insieme ai Vigili Urbani, impegnati nella gestione della viabilità e del traffico.

Presenti anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili nuove informazioni sulle condizioni della donna coinvolta e sulla riapertura della strada.