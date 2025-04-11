INCIDENTE MORTALE A ADRANO: 19ENNE PERDE LA VITA, UN ALTRO GIOVANE FERITO

Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera in via San Leo, nel comune di Adrano, provocando la morte di un giovane di soli 19 anni e il ferimento di un altro giovane.Secondo le prime ri...

Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera in via San Leo, nel comune di Adrano, provocando la morte di un giovane di soli 19 anni e il ferimento di un altro giovane.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vittime erano a bordo di un mezzo a due ruote quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati coinvolti in un violentissimo impatto.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al giovane ferito, trasportandolo d'urgenza all'ospedale più vicino. Purtroppo, per il ragazzo di 19 anni non c'è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato morto sul posto.

Non si conoscano ancora le generalità

Le forze dell'ordine, in particolare la Polizia del Commissariato di Adrano, sono intervenute per eseguire i rilievi e cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Le prime informazioni sono ancora in fase di aggiornamento e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla possibile causa del sinistro.

La notizia è in continuo aggiornamento e si attendono ulteriori sviluppi dalle autorità competenti.