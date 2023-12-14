INCIDENTE MORTALE A SAN PIETRO CLARENZA, MUORE GIOVANE CENTAURO
Nella mattina del 14 dicembre, un tragico incidente ha scosso la tranquilla a San Pietro Clarenza.
La dinamica dell'evento è ancora in fase di indagini, la tragica collisione ha coinvolto una Citroen C2 e un Honda SH.
L'incidente è avvenuta questa mattina , 14 dicembre 2023 in via Palermo.
Non si conoscono al momento le generalità della vittima
Fatale l’impatto, per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare.
Purtroppo sono stati inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte del ragazzo
La scena dell'incidente è stata tempestivamente presidiata da vigili urbani e carabinieri, che hanno chiuso la strada per le indagini del caso.