INCIDENTE MORTALE A SAN PIETRO CLARENZA, MUORE GIOVANE CENTAURO

Nella mattina del 14 dicembre, un tragico incidente ha scosso la tranquilla a San Pietro Clarenza.La dinamica dell'evento è ancora in fase di indagini, la tragica collisione ha coinvolto una Citroen C...

A cura di Redazione 14 dicembre 2023 13:25

Condividi