INCIDENTE MORTALE SULL’AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA: MUORE CENTAURO 53ENNE

Grave incidente questa mattina, intorno alle 10.30, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, che ha provocato la morte di un motociclista di 53 anni, originario di Carlentini.

L’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo in circostanze ancora da chiarire, finendo violentemente sull’asfalto. La moto è scivolata a lungo sulla carreggiata, ma l’impatto finale è stato talmente violento che non ha lasciato scampo al motociclista, che è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravissime.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto tempestivamente l’elisoccorso, insieme a due ambulanze del 118 e alla Polstrada. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Le gravi ferite riportate durante l’impatto non gli hanno permesso di sopravvivere e, poco dopo, è stato dichiarato il decesso.

Le forze dell'ordine sono arrivate prontamente sul luogo del sinistro e hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, ma dai primi rilievi sembrerebbe trattarsi di una perdita di controllo autonoma del veicolo. Potrebbero esserci stati fattori come la velocità, condizioni della strada o, forse, un guasto tecnico del motociclo che hanno contribuito all'incidente, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive.