INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI PATERNÒ, SOCCORSI SUL POSTO

Nella serata di oggi, 28 Marzo 2024, si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna sulla superstrada 284.

Le informazioni attualmente disponibili sono limitate, ma sembra che sia stato coinvolto un veicolo a due ruote e un'autovettura.

Due ambulanze del servizio medico d'urgenza 118 sono intervenute sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte nell'incidente.

Al momento, non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri, sono sul luogo dell'incidente per effettuare i necessari rilievi e determinare l'esatta dinamica dell'evento. .