INCIDENTE SS 121 - AUTO RIBALTATA
A cura di Redazione
28 luglio 2017 15:51
Un'auto è finita fuori strada ribaltandosi, mentre percorreva la SS 121 in direzione Catania.
L'Incidente è avvenuto intorno alle ore 14.30, causando rallentamenti sul traffico. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi dell'incidente, le cui cause sono attualmente sconosciute
L'occupante è uscita illesa dalla vettura
IN AGGIORNAMENTO
(foto Gabriele Di Mauro)