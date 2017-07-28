Un'auto è finita fuori strada ribaltandosi, mentre percorreva la SS 121 in direzione Catania.L'Incidente è avvenuto intorno alle ore 14.30, causando rallentamenti sul traffico. Sul posto una pattuglia...

Un'auto è finita fuori strada ribaltandosi, mentre percorreva la SS 121 in direzione Catania.

L'Incidente è avvenuto intorno alle ore 14.30, causando rallentamenti sul traffico. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi dell'incidente, le cui cause sono attualmente sconosciute

L'occupante è uscita illesa dalla vettura

IN AGGIORNAMENTO

INCIDENTE SS 121 - AUTO RIBALTATA

(foto Gabriele Di Mauro)