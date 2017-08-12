INCIDENTE SS121 VALCORRENTE
Incidente stradale sulla SS 121, direzione Paternò, nei pressi dello.svincolo di ValcorrenteDalle prime informazioni, sarebbero coinvolti un’auto ed uno scooter.Sul posto i Carabinieri e due ambulanz...
A cura di Redazione
12 agosto 2017 20:01
Incidente stradale sulla SS 121, direzione Paternò, nei pressi dello.svincolo di Valcorrente
Dalle prime informazioni, sarebbero coinvolti un’auto ed uno scooter.
Sul posto i Carabinieri e due ambulanze
Forti rallentamenti sul traffico
IN AGGIORNAMENTO
INCIDENTE SS121 VALCORRENTE
INCIDENTE SS121 VALCORRENTE