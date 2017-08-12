95047

INCIDENTE SS121 VALCORRENTE

Incidente stradale sulla SS 121, direzione Paternò, nei pressi dello.svincolo di ValcorrenteDalle prime informazioni, sarebbero coinvolti  un’auto ed uno scooter.Sul posto i Carabinieri e due ambulanz...

Incidente stradale sulla SS 121, direzione Paternò, nei pressi dello.svincolo di Valcorrente

Dalle prime informazioni, sarebbero coinvolti  un’auto ed uno scooter.

Sul posto i Carabinieri e due ambulanze

Forti rallentamenti sul traffico

IN AGGIORNAMENTO

