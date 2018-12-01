INCIDENTE STRADALE QUESTA NOTTE SULLA VECCHIA SS121

Incidente stradale, questa notte intorno alle 03.00 sulla vecchia strada statale 121, in territorio di Biancavilla.I vigili del fuoco, sono intervenuti per soccorrere un uomo che con la sua autovettur...

Incidente stradale, questa notte intorno alle 03.00 sulla vecchia strada statale 121, in territorio di Biancavilla.

I vigili del fuoco, sono intervenuti per soccorrere un uomo che con la sua autovettura ha investito una mucca che circolava sulla statale.

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio, l’animale che è morto sul colpo. L’autista della vettura, soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno eseguito gli accertamenti