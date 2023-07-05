INCIDENTE SUL LAVORO A CARLENTINI: MORTO UN 59ENNE ACESE SCHIACCIATO DAL CARICO DEL SUO CAMION

Incidente mortale sul lavoro ieri in un’azienda agricola di contrada San Leonardello a Carlentini, in provincia di Siracusa. La vittima è Sebastiano Palermo, un autotrasportatore di 59 anni, originar...

Incidente mortale sul lavoro ieri in un’azienda agricola di contrada San Leonardello a Carlentini, in provincia di Siracusa.

La vittima è Sebastiano Palermo, un autotrasportatore di 59 anni, originario di Acireale. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe trasportato delle ringhiere in ferro, ma durante le operazioni di scarico la merce gli sarebbe caduta addosso schiacciandolo.

Nonostante i soccorsi le lesioni sono risultate fatali. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.