INCIDENTE SULLA A18 CATANIA-MESSINA: AUTO PRECIPITA DA UN PONTE, SOCCORSI SUL POSTO
A cura di Redazione
14 maggio 2019 16:21
+++FLASH NEWS+++
Grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 15 sull’autostrada A18 Catania-Messina.
Un’auto, per cause al vaglio della Polstrada, è precipitata da un ponte all’altezza di Giampilieri, a poca distanza da Briga Marina.
Secondo le primissime informazioni, due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al Policlinico.
Sul luogo dell’incidente, presenti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.
Notevoli rallentamenti