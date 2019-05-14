95047

INCIDENTE SULLA A18 CATANIA-MESSINA: AUTO PRECIPITA DA UN PONTE, SOCCORSI SUL POSTO

14 maggio 2019 16:21
+++FLASH NEWS+++

Grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 15 sull’autostrada A18 Catania-Messina.

Un’auto, per cause al vaglio della Polstrada, è precipitata da un ponte all’altezza di Giampilieri, a poca distanza da Briga Marina.

Secondo le primissime informazioni, due persone  sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al Policlinico.

Sul luogo dell’incidente, presenti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Notevoli rallentamenti

