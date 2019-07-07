95047

INCIDENTE SULLA CATANIA – SIRACUSA TRA DUE AUTOVETTURE, FERITI

Incidente stradale intorno alle 19,00 sulla Catania – Siracusa, nei pressi del Ponte Fosso Damiano, in direzione Catania.Per cause in corso di accertamento da parta della polizia autostradale, si sono...

07 luglio 2019 20:01
Incidente stradale intorno alle 19,00 sulla Catania – Siracusa, nei pressi del Ponte Fosso Damiano, in direzione Catania.

Per cause in corso di accertamento da parta della polizia autostradale, si sono scontrate una Ford Fiesta ed  Mercedes, quest'ultima, a seguito del violento urto, si è fermata di traverso al centro della carreggiata.

Sul posto presenti due ambulanze, per prestare i primi soccorsi.

Non si conoscono al momento le generalità e le condizioni delle persone rimaste coinvolte.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

