INCIDENTE SULLA CATANIA – SIRACUSA TRA DUE AUTOVETTURE, FERITI
Incidente stradale intorno alle 19,00 sulla Catania – Siracusa, nei pressi del Ponte Fosso Damiano, in direzione Catania.
Per cause in corso di accertamento da parta della polizia autostradale, si sono scontrate una Ford Fiesta ed Mercedes, quest'ultima, a seguito del violento urto, si è fermata di traverso al centro della carreggiata.
Sul posto presenti due ambulanze, per prestare i primi soccorsi.
Non si conoscono al momento le generalità e le condizioni delle persone rimaste coinvolte.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti
