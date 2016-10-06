Incidente sulla rampa dello svincolo per Paternò

Non si registrano feriti

95047.it [FLASH] Un incidente ha paralizzato per oltre mezz’ora la rampa del primo svincolo per Paternò della 121. E' accaduto nella mattinata di oggi. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti l’incidente avrebbe riguardato due vetture che sarebbero entrate in collisione tra loro. Il traffico è andato letteralmente in tilt. Fortunatamente, non si sono segnali feriti. Sul posto, è stato allertato un carroattrezzi che ha sgomberato la strada da uno degli automezzi rimasti sulla strada.