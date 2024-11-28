INCIDENTE SULLA SS 121: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA DONNA FERITA
Nella mattinata di oggi, un incidente si è verificato sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente, in direzione Paternò.
Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Volkswagen Golf e una Fiat Panda, che, a seguito di un violento impatto, sono finite la loro corsa contro il guardrail.
Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio degli enti competenti, ma l'impatto è stato tale da richiedere l'intervento immediato dei soccorsi.
Una donna è rimasta ferita ed è stata assistita sul posto dagli operatori sanitari.
Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulla gravità delle ferite riportate.
L'incidente sta causando disagi alla circolazione, con lunghe code che si registrano nel tratto interessato.
Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti.