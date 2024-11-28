INCIDENTE SULLA SS 121: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA DONNA FERITA

Nella mattinata di oggi, un incidente si è verificato sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente, in direzione Paternò. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Volkswagen Golf e...

A cura di Redazione 28 novembre 2024 12:50

Condividi