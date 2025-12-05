Incidente sulla SS 284: auto finisce contro il guard-rail all’uscita per Paternò

Paura questa mattina sulla SS 284, all’altezza dello svincolo per Paternò, dove un’auto – come si vede dalle immagini – è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail.L’impatto ha provocato in...

Paura questa mattina sulla SS 284, all’altezza dello svincolo per Paternò, dove un’auto – come si vede dalle immagini – è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail.

L’impatto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore del veicolo, mentre al momento non si conoscono le condizioni del conducente.

Sul posto si stanno registrando rallentamenti e code, con traffico rallentato in direzione Adrano/Paternò. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo dell’auto.

Presenti gli operatori per la messa in sicurezza dell’area e per la gestione della viabilità.

Aggiornamenti nelle prossime ore.