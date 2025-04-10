INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO: 4 KM DI CODA VERSO CATANIA, DISAGI ANCHE NELL’ALTRO SENSO DI MARCIA
Misterbianco – Un pomeriggio di forti disagi per gli automobilisti in transito sulla superstrada SS121 in direzione Catania, a causa di un incidente che si verifica nel tratto compreso tra gli svincoli di Misterbianco Sieli e Misterbianco-Centro, nei pressi della cosiddetta "discesa di Misterbianco".
Al momento sono ancora pochi i dettagli disponibili sul sinistro.
Sembra essere coinvolto un mezzo pesante che, fermo in corsia di marcia, ostruisce mezza carreggiata.
Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma le ripercussioni sulla viabilità sono subito pesanti.
Il traffico subisce un forte rallentamento, con una lunga coda che inizia a formarsi già dallo svincolo di Pianto Tavola, estendendosi per circa 4 chilometri. Rallentamenti si registrano anche lungo il tratto in direzione opposta.
Il congestionamento si propaga rapidamente alle arterie secondarie e alle vie limitrofe, paralizzando di fatto la circolazione nell’intera zona. Molti automobilisti sono costretti a procedere a passo d’uomo per diversi chilometri, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati.
Sul posto intervengono le autorità competenti per gestire il traffico e rimuovere i veicoli coinvolti. Si raccomanda agli automobilisti di evitare, ove possibile, il tratto interessato e di optare per percorsi alternativi.
Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.