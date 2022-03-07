INCIDENTE SULLA SS121 DIREZIONE CATANIA, CODE
A cura di Redazione
07 marzo 2022 09:01
Incidente intorno alle ore 08 di oggi, 07 Marzo 2022 sulla ss121.
Lo scontro che ha coinvolto un autobus della Fce ed una autovettura si è verificato nei pressi dello svincolo Zona Industriale Belpasso in direzione Catania
Fortunatamente secondo le prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti con la coda che inizia nei pressi dello svincolo Valcorrente.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO