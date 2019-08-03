INCIDENTE SULLA SS121, FERITI

FLASHIncidente stradale intorno alle ore 19.30 sulla ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.Per cause in via d'accertamento si sono scontrate due autovetture, una Bmw ed una...

Incidente stradale intorno alle ore 19.30 sulla ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Per cause in via d'accertamento si sono scontrate due autovetture, una Bmw ed una Smart.

La smart a causa del violento impatto, ha finito la sua corsa al centro della carreggiata.

Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, che hanno soccorso i feriti, che sono stati trasportati al pronto soccorso.

Ancora tutte da valutare le condizioni dei feriti, che sono stati trasporti all'ospedale di Paternò

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Si segnalano fortissimi rallentamenti direzione Catania già a partire dallo svincolo Palazzolo.

