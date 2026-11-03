VIABILITÀ – INCIDENTE STRADALE Incidente sulla Statale 114 a Catania, tamponamento tra cinque veicoli: strada chiusa

Traffico bloccato in entrambe le direzioni sulla Orientale Sicula. Anas al lavoro per consentire la riapertura in sicurezza.

CATANIA – Incidente stradale sulla Statale 114 “Orientale Sicula”, dove un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni.

Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 91,300, nel territorio di Catania. A seguito dell'incidente, la circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La strada resterà chiusa fino al completamento degli interventi, quando sarà possibile garantire il transito dei veicoli in sicurezza.

Al momento non sono state fornite informazioni sull'eventuale presenza di feriti né sui tempi previsti per la riapertura.

Anas (Gruppo FS) invita gli automobilisti alla massima prudenza e ricorda la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale: “Quando sei alla guida tutto può aspettare – Guida e Basta!”.

Per informazioni aggiornate sulla viabilità è possibile contattare il servizio gratuito Pronto Anas al numero verde 800.841.148.