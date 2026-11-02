SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE Paternò, Carta Dedicata a Te 2026: ecco l'elenco dei 2.450 beneficiari, controlla se ci sei

Disponibile l'elenco definitivo per il contributo da 500 euro. Ecco come verificare se si è tra i beneficiari, chi deve ritirare la carta e chi riceverà l'accredito automaticamente.

PATERNÒ – Pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2026, il contributo economico da 500 euro destinato alle famiglie per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il Comune di Paternò, attraverso il Settore III – Servizi al cittadino, ha diffuso l'avviso ufficiale datato 30 ottobre 2026, accompagnato dall'elenco definitivo composto da 55 pagine e 2.450 posizioni.

Per verificare se si ha diritto al contributo è necessario consultare l'elenco e cercare il proprio numero di protocollo DSU relativo all'ISEE 2026. Il documento non riporta nomi e cognomi, ma esclusivamente i codici identificativi, nel rispetto della privacy.

I nuovi beneficiari devono recarsi presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Paternò, muniti di ISEE, per ricevere le indicazioni necessarie al ritiro della carta presso gli uffici postali. Per il ritiro sono richiesti il numero identificativo della carta riportato nell'elenco, un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale.

Per chi ha già ricevuto la carta negli anni precedenti, invece, la procedura è più semplice. Il Comune chiarisce che chi è nuovamente presente nell'elenco ed è ancora in possesso della carta non deve recarsi né ai Servizi Sociali né alle Poste: il contributo sarà accreditato direttamente sulla stessa carta.

Carta Dedicata a Te 2026: consulta l'elenco completo di Paternò

Di seguito sono disponibili i documenti ufficiali pubblicati dal Comune. Per controllare se si è beneficiari basta aprire l'elenco e cercare il numero di protocollo della propria dichiarazione ISEE 2026.

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AVVISO UFFICIALE DEL COMUNE E MODALITÀ DI RITIRO

Il contributo viene assegnato automaticamente ai nuclei familiari individuati secondo i requisiti previsti dalla normativa, senza necessità di presentare domanda. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Paternò.