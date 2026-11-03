🔴 ULTIM'ORA Paternò, allarme bomba alla Don Milani: scuola evacuata,

Paternò, allarme bomba alla Don Milani: scuola evacuata,

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 10:05 – Emergono nuovi dettagli sull'allarme bomba scattato questa mattina alla scuola Don Milani di Paternò. L'allarme sarebbe stato provocato da un'e-mail contenente una segnalazione sulla possibile presenza di esplosivi.

Secondo le ultime informazioni, l'evacuazione ha interessato tutti i plessi dell'Istituto Don Milani, e non soltanto la scuola secondaria di primo grado. Gli alunni sono stati fatti uscire dalle strutture e i genitori sono stati chiamati per riprendere i propri figli.

Sono arrivate le unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi per effettuare le verifiche di sicurezza.

Sul posto sono presenti Carabinieri e Polizia Municipale. L'area davanti alla scuola è stata delimitata con nastro di sicurezza.

Al momento non è stata confermata la presenza di alcun ordigno. Si attendono ulteriori informazioni sull'esito dei controlli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 09:24 –

Emergono nuovi dettagli sull'allarme bomba scattato questa mattina alla scuola Don Milani di Paternò. L'allarme sarebbe stato lanciato a seguito di un'e-mail ricevuta dall'istituto, il cui contenuto avrebbe fatto scattare le procedure di sicurezza.

Sono in arrivo le unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi, per effettuare i controlli all'interno della struttura scolastica.

Sul posto sono presenti Carabinieri e Polizia Municipale, mentre l'area è stata transennata e gli alunni sono stati evacuati.

Al momento non è stata confermata la presenza di alcun ordigno. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la situazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

LE FOTO

PATERNÒ – Allarme bomba questa mattina, martedì 3 novembre, alla scuola Don Milani di Paternò. Secondo le informazioni giunte alla nostra redazione, l'istituto è stato evacuato e i genitori sono stati chiamati per andare a prendere i propri figli.

Momenti di apprensione tra le famiglie, alcune delle quali riferiscono di non aver ricevuto spiegazioni sulle ragioni dell'allarme.

«Hanno fatto evacuare la Don Milani. Non sappiamo nulla», racconta un genitore alla nostra redazione.

Secondo un'ulteriore segnalazione, gli alunni si troverebbero all'esterno dell'edificio scolastico e sul posto sarebbero presenti pattuglie dei Carabinieri. La presenza dei militari resta al momento da verificare.

Non sono ancora note le circostanze che hanno fatto scattare l'allarme e non ci sono conferme sulla presenza di ordigni.

Si attendono comunicazioni ufficiali per chiarire quanto accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.