INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE 13 A MOTTA SANT’ANASTASIA

Un incidente si è verificato questa sera nel comprensorio di Motta Sant’Anastasia, lungo la Strada Provinciale 13, nei pressi del cimitero militare tedesco.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto un mezzo a due ruote e un’autovettura. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che sulla carreggiata sono stati rinvenuti diversi pezzi dei veicoli coinvolti.

Al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi di legge necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Aggiornamenti seguiranno non appena emergeranno ulteriori informazioni.