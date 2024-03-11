INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121 IN DIREZIONE CATANIA, CODE
Oggi, 11 Marzo 2024, si è verificato intorno alle ore 15.00 un incidente sulla Superstrada 121.Secondo le prime informazioni, è coinvolto un solo mezzo in circostanze ancora sconosciute, che è andato...
Oggi, 11 Marzo 2024, si è verificato intorno alle ore 15.00 un incidente sulla Superstrada 121.
Secondo le prime informazioni, è coinvolto un solo mezzo in circostanze ancora sconosciute, che è andato a sbattere violentemente contro il Guard rail, fortunatamente il conducente non avrebbe secondo le prime informazioni gravi conseguenze a seguito dell'impatto.
L’incidente ha avuto luogo vicino allo svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania, causando notevoli disagi per coloro che stanno percorrendo questa strada in questo momento.
Essendo il mezzo fermo in corsia di sorpasso, il traffico nella zona è fortemente compromesso, generando una lunga coda nei pressi dello svincolo Piano Tavola.
Si consiglia a chi prevede di percorrere la Superstrada 121 in direzione Catania di valutare alternative stradali o pianificare il viaggio in modo da evitare la zona colpita dall’incidente, al fine di ridurre i disagi legati al traffico.