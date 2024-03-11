INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121 IN DIREZIONE CATANIA, CODE

Oggi, 11 Marzo 2024, si è verificato intorno alle ore 15.00 un incidente sulla Superstrada 121.Secondo le prime informazioni, è coinvolto un solo mezzo in circostanze ancora sconosciute, che è andato...

A cura di Redazione 11 marzo 2024 15:48

