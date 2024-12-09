INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: TRAFFICO PARALIZZATO PER ORE, FORTUNATAMENTE SENZA GRAVI FERITI

Un grave incidente si è verificato oggi, 9 dicembre 2024, intorno alle ore 13:10 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco Sieli, in direzione Paternò. Il sinistro ha coinvolto due...

Un grave incidente si è verificato oggi, 9 dicembre 2024, intorno alle ore 13:10 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco Sieli, in direzione Paternò. Il sinistro ha coinvolto due camion e un’autovettura, con un impatto particolarmente violento.

L'incidente ha provocato lo spostamento della Lancia coinvolta, con l’apertura degli airbag a causa del violento impatto. La vettura ha terminato la sua corsa in posizione trasversale sulla carreggiata di sorpasso, bloccando parzialmente il traffico e creando non pochi disagi agli automobilisti in transito.

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro. Nonostante l’intensità dell’incidente, i conducenti e i passeggeri dei veicoli coinvolti non hanno riportato ferite gravi.

Tuttavia, l'incidente ha avuto ripercussioni pesanti sul traffico. Una lunga fila di circa 5 km si è rapidamente formata dalla circonvallazione di Catania, con il traffico che è rimasto bloccato per diverse ore. I disagi sono stati significativi per gli automobilisti, costretti a rimanere incolonnati per un lungo periodo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i dovuti rilievi di legge e gestito la situazione. Il traffico ha continuato a scorrere con difficoltà per tutta la durata dei lavori di rimozione dei veicoli incidentati.