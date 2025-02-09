INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA SS121: FORTI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio 2025, sulla superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Valcorrente e quello di Piano Tavola, in direzione Catani...

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio 2025, sulla superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Valcorrente e quello di Piano Tavola, in direzione Catania.

Le informazioni al momento sono frammentarie, ma sembrerebbe che due veicoli siano rimasti coinvolti nel sinistro. L'ipotesi più accreditata è che l'asfalto reso viscido dalla pioggia possa aver contribuito alla perdita di controllo dei mezzi, portando alla collisione.

Fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L'incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione, con lunghe code che si stanno registrando lungo il tratto interessato.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’incidente e sulle condizioni dei coinvolti.