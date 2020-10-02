95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, FERITI

FlashIncidente stradale pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania.Il sinistro che ha coinvolto due autovetture ed una moto, si è verificato nei pressi dello svincolo gravina in direzione Misterbian...

02 ottobre 2020 22:12
Flash

Incidente stradale pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania.

Il sinistro che ha coinvolto due autovetture ed una moto, si è verificato nei pressi dello svincolo gravina in direzione Misterbianco.

A causa del violento impatto il centauro è finito violentemente sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi per prestare le prime cure.

Al momento non note le condizioni dei feriti, si registrano rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

