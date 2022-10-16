INCIDENTE SULLA TANGENZIALE NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO, LUNGHE CODE

Traffico letteralmente in tilt sulla Tangenziale di Catania in direzione SiracusaNel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2022 si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo Misterbianco, che secon...

Traffico letteralmente in tilt sulla Tangenziale di Catania in direzione Siracusa

Nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2022 si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo Misterbianco, che secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto due autovetture ,generando lunghe code e un rallentamento significativo del traffico.

Secondo le prime informazioni trapelate, pare che non ci siano feriti gravi, ma soltanto disagi per la circolazione e nella visibilità.

La lunga coda, infatti, arriva fino allo svincolo di San Giovanni Galermo.

Sul posto i soccorsi, la polizia stradale per gli accertamenti del caso e il personale Anas per ripristinare quanto prima la situazione,