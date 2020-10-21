INDIVIDUATO NEL CENTRO DELLA CITTA’ UN APPARTAMENTO FINALIZZATO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania hanno individuato, nel pieno centro della città, un appartamento che fungeva da deposito e centrale di spaccio di narcotici, rinvenendo 5...

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania hanno individuato, nel pieno centro della città, un appartamento che fungeva da deposito e centrale di spaccio di narcotici, rinvenendo 5 gr. cocaina e denunciando all’Autorità Giudiziaria D.A., 21 anni, nato e residente a Catania, per il reato di detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente.

Le indagini sono iniziate a seguito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio che vedono ogni giorno impegnate le pattuglie dei reparti della Guardia di finanza presenti nel territorio catanese.

Nel corso di questi controlli è stato notato, in particolare, un continuo movimento di soggetti verso un appartamento posto al quarto piano di una palazzina situata in una delle vie nei pressi del cimitero monumentale, già peraltro segnalata come luogo di spaccio di diversi tipi di droghe, anche di quelle c.d. “pesanti”, che hanno pericolosi effetti sull’organismo.

All’atto dell’accesso dei militari, avvenuto con l’ausilio delle unità cinofile del Corpo, il giovane catanese è corso verso una delle finestre dell’abitazione per cercare di disfarsi dello stupefacente, lanciandolo sulla strada.

Un’altra pattuglia della Guardia di finanza era però già presente sul posto e ha potuto così recuperare un involucro di carta stagnola al cui interno sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina che, una volta rivenduti nel “mercato nero” delle sostanze illecite, avrebbero consentito di ricavare almeno 500 euro.

D.A. è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia finanza di Catania volte alla repressione della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, delle fasce più deboli della popolazione.