Ingerisce per sbaglio candeggina: salvato da un medico

Momenti di panico nella parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi

95047.it La candeggina si trovava nel posto sbagliato: ovvero, contenuta all’interno di una bottiglia di “sambuca”. Una distrazione accidentale che avrebbe potuto costargli carissimo: un giovane paternese, questo pomeriggio, ha rischiato grosso. Ha ingerito il liquido (per fortuna non in grandi dosi) ed immediatamente ha capito cosa fosse accaduto: ha chiesto aiuto ed alcuni vicini che hanno subito allertato il 118. Sul posto - nella parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi - sono giunte due ambulanze: alla fine, un medico ha preso in “consegna” il giovane riuscendo a limitare ogni drammatica e possibile conseguenza. Solo tanta paura: la tragedia è stata miracolosamente evitata.