INSTAGRAM, PROBLEMI AL SOCIAL: MIGLIAIA DI ACCOUNT DISABILITATI E FOLLOWER SCOMPARSI, COSA STA SUCCEDENDO

Instagram down è di nuovo l'hashtag virale: secondo quanto riportano molti utenti su Twitter, il social sta riscontrando dei problemi con account disabilitati e follower "scomparsi" all'improvviso. Molti profili sarebbero stati bloccati senza ragione: qualcuno ipotizza una retata contro i profili fake che però avrebbe provocato dei problemi a tanti utilizzatori.

Secondo il sito DownDetector, che tiene traccia dei disservizi online, i problemi sono iniziati intorno alle 14 circa ora italiana e stanno interessando la piattaforma a livello globale. Il motivo dell'interruzione non è chiaro

«Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022», è uno degli esempi di messaggio che stanno ricevento gli utenti. Il social di Mark Zuckerberg ha fatto sapere di stare tentando di risolvere il problema: «Sappiamo che alcuni di voi stanno avendo problemi ad accedere ai propri account. Ci stiamo lavorando e ci dispiace per il contrattempo».