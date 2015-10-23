"Intitoliamo il Centro disabili a Enzo Ronsivalle"

La proposta del movimento giovanile Muoviti Paternò

95047.it La nota stampa inviata dall'associazione "Muoviti Paternò"

"Venendo a conoscenza dagli organi di stampa, dell'inaugurazione ed apertura del centro disabili di Viale dei Platani, struttura che la nostra città aspettava da tempo, ci teniamo a ricordare che come ogni progetto che si realizza, anche questo ha una storia e persone che hanno profuso il loro impegno, politico ed istituzionale, per la sua realizzazione. E affinché non si dimentichi chi ha profuso per anni il suo impegno, vogliamo ricordare, proprio in questa occasione, il compianto dott. Enzo Ronsivalle. Proprio lui, amministratore per molti anni della nostra città e uomo che si è sempre impegnato nel sociale con il suo lavoro; è stato, da assessore ai servizi sociali, promotore della realizzazione del centro.

Difatti il centro venne ideato alla fine degli anni '80, e per la sua realizzazione vennero chiesti e ottenuti dall' assessore Enzo Ronsivalle due finanziamenti.

Ed è per tali ragioni, proprio per non dimenticare chi ha interpretato il ruolo di amministratore e politico come servizio per la sua comunità, che in qualità di cittadini, noi giovani dell'associazione Muoviti Paternó chiediamo l'intitolazione del Centro al Dottor Vincenzo Ronsivalle. Con la speranza, che l'amministrazione attuale e tutte le forze politiche della città, a prescindere dalla loro appartenenza, possano unirsi a questa richiesta e trasformarla in realtà".