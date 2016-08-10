La carta acquisti per i disoccupati: sarà possibile richiederla da settembre (anche a Paternò)

Cos’è e cosa occorre fare per averla

95047.it La carta acquisti per i disoccupati è finalmente estesa a tutti i Comuni siciliani. La presentazione del progetto “Sia” ovvero “Sostegno per l’inclusione attiva” è avvenuta nei giorni scorsi a Caltanissetta presso l’auditorium dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle Attività produttive. All’assemblea regionale di tutti i municipi siciliani era presente per il comune di Paternò l’assessore ai servizi sociali, Salvatore Galatà.

Il progetto, lanciato dal governo Renzi, è stato presentato da un dirigente del ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza dei vertici regionali dei servizi sociali compreso l’assessore alla famiglia Miccichè e prevede forme di contrasto alla povertà. Si tratta, nello specifico, di una carta acquisti per disoccupati che era già esistente in dodici città italiane in via sperimentale ma che adesso viene estesa a tutti i comuni con ulteriori aggiunte.

In sostanza i nuclei familiari laddove siano presenti minori oppure soggetti disabili o donne in gravidanza se rientreranno nei requisiti richiesti (uno di questi è un Isee non superiore ai 3 mila euro) potranno ottenere la carta acquisti per l’appunto per un valore che va da 80 a 400 euro mensili a secondo della composizione del nucleo familiare. Le domande saranno presentate a settembre presso i servizi sociali del comune che le inoltrerà all’Inps. I soggetti che saranno ammessi al beneficio riceveranno poi la carta dall’ufficio postale.

Il beneficio tuttavia sarà concesso solo se il nucleo familiare interessato sottoscriverà un piano personalizzato di inclusione sociale o lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune di residenza.

L’ufficio dei servizi sociali del Comune si sta già organizzando per poter garantire un buon servizio ai cittadini richiedenti.