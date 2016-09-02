E la Fiera di Settembre venne (addirittura) anticipata

Cambio di data: non più dal 16 al 25 settembre ma dal 10 al 18. Perché? "Perché la villa ha bisogno di lavori di manutenzione...

95047.it Vabbè, alla fine chi si accontenta gode. Si fa per dire, ovviamente. La Fiera di Settembre viene anticipata di qualche giorno: non più dal 16 al 25 settembre ma dal 10 al 18. Il perchè? E' tutto spiegato nella delibera di giunta che vi riportiamo qui:

"Premesso:

-che con deliberazione della G.C. n.171 del 14/06/2016 è stata autorizzata la manifestazione “Fiera di Settembre 2016, con la stessa deliberazione è stato dato atto che i provvedimenti necessari all’organizzazione e attuazione della manifestazione sono di competenza del Responsabile e del personale del VII Settore AA.PP.;

-che in data 22/07/2016, questo Settore VII - AA.PP. ha provveduto alla pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune e sul Sito On line l’Avviso per la manifestazione di interesse, da parte di soggetti esterni all’Amministrazione, per la realizzazione della FIERA DI SETTEMBRE 2016 che doveva svolgersi a Paternò nel “Giardino Moncada”, (Villa Comunale) dal 16 al 25 Settembre 2016

-Che alla data di scadenza del 05/08/2016 di questo avviso nessuno ha manifestato interesse per la realizzazione dell’evento di cui sopra;

-Che successivamente in data 11/08/2016, su incarico verbale dell’ Amministrazione, questo Settore VII AA. PP. ha replicato la pubblicazione del Bando per la manifestazione di interesse per la realizzazione della “FIERA DI SETTEMBRE 2016” con scadenza il 19/08/2016;

- Che in data 16/08/2016 prot. n.0027448 è pervenuta una singola richiesta per la realizzazione dell’evento dai per l’invito da parte del Sig. Schillaci Giuseppe Epifanio, nato a Paternò il 22/12/1970, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione “OLIMPUS s.r.l., P.IVA 0499555870, con sede in Belpasso viale Nettuno n.16;

Considerato:

che, per l’evento denominato “FIERA DI SETTEMBRE 2016” alla ditta sopracitata con nota del 23/08/2016 prot. n. 897/AA.PP. sono stati richiesti i documenti di rito e/o dichiarazione dei requisiti per l’aggiudicazione;

che è stato redatto verbale del 22/08/2016 di constatazione di unico richiedente;

- Che con nota del 30/08/2016 prot. n. 1757/12° Sett., il Responsabile del Settore 12 ci comunicava che la Villa “Moncada, sito dove dovrà svolgersi la “FIERA DI SETTEMBRE 2016” dal 19 al 23 Settembre 2016 sarà oggetto di lavori di manutenzione;

Ritenuto:

Che la superiore comunicazione non può essere disdettata in quanto sono già stati organizzati i lavori di manutenzione;

Che si può procedere allo spostamento delle date dello svolgimento nel periodo dal 10 al 18 Settembre 2016, in quanto lo spostamento, necessario, non arrecherà alcun danno all’Ente;

VISTI:

Lo Statuto Comunale:

il vigente Regolamento Comunale;

Tutto ciò premesso e valendo la presente anche come relazione, il Settore in argomento,

PROPONE

alla Giunta Municipale l'esame di quanto sopra per l'adozione dell'atto de quo con le seguenti statuizioni:

1) Spostare la data del periodo dell’evento denominato “FIERA DI SETTEMBRE 2016” dal 16/09 al 25/09/2016, al nuovo periodo dal 10/ 09 al 18/09/2016;

2) Sottoporre la presente alla sottoscrizione al Sig. Schillaci Giuseppe Epifanio, nato a Paternò il 22/12/1970, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione “OLIMPUS s.r.l P.IVA 0499555870, con sede in Belpasso viale Nettuno n.16 per accettazione delle condizioni e degli impegni scaturiti dal vantaggio economico concesso per qualsiasi responsabilità derivante dell'organizzazione della manifestazione, per danni a terzi, alle strutture, nonché ai locali concessi in uso, esonerando pertanto l'Ente da ogni responsabilità civile e penale;

3) Inviare copia della presente deliberazione al Responsabile del XII settore Dott. Ing. Elena Teghini per gli adempimenti di competenza;

4) La presente non necessita di visto di regolarità contabile".