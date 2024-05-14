LA FORTUNA BACIA MISTERBIANCO: VINTI 62MILA EURO AL LOTTO
Festa grande a Misterbianco grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di sabato 11 maggio, come riporta Agipronews, vinti 62.375 euro in seguito alla combinazione 2-6-24-54 sulla ruota di Cagliari, c...
Festa grande a Misterbianco grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di sabato 11 maggio, come riporta Agipronews, vinti 62.375 euro in seguito alla combinazione 2-6-24-54 sulla ruota di Cagliari, con una giocata del valore di 1,50 euro.
Da segnalare anche una vincita da 9.500 euro a Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,6 milioni di euro, per un totale di 479 milioni da inizio anno.
Il concorso del 10eLotto di sabato 11 maggio ha premiato anche un fortunato giocatore di Messina, il quale si è aggiudicato una vincita da 50mila con un “9 Oro”.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,6 milioni di euro, per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro da inizio anno.