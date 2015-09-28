La II G della Virgilio inaugura l'anno scolastico davanti al presidente Mattarella

Alunni e docenti dell'istituto paternese a Napoli hanno intonato il "rap della legalità": i giovani a difesa della Costituzione

Una giornata di festa e di grande soddisfazione per la delegazione inviata a Napoli dalla preside della Virgilio, Angela Maria Santangelo. Ed eccolo, il rap degli studenti paternesi (ideato dalla docente Lina Gandolfo) intonato all'inaugurazione dell'anno scolastico:

Pensavo che le regole fossero antipatiche

pesanti un poco stupide magari un po’ lunatiche

Ma quando poi ho letto di Paolo Borsellino

del giudice Falcone e anche di Peppino

mi son lasciato prendere e ho detto alla mia vita

ricordati che al mondo tu giochi la partita

Per una sola volta e spesso essa è in salita

Recuperi di sorta lo sai non ce ne sono

perciò prima di agire fai i conti col frastuono

che ti convince forte di ogni fesseria

e se non stai attento ti perdi anche per via

tra scarpe e pantaloni firmati e gingilloni

capricci a quintalate e formule blindate

di spot pubblicitari che rompono la mente

comincia a ripensare e non fare il demente

Ci sono al mondo tanti ragazzi come noi

senza una vera vita e questo tu lo sai

gliel’hanno derubata strappata avvilita

gliel’hanno maciullata distrutta intorpidita

perché non hanno regole che possano salvarli

che piano piano mangiano, rosicchiano il fervore

di quella giovinezza trasformata in terrore

Cambiare questo mondo in fondo tu lo sai

puoi farlo solo tu che una coscienza hai

Coscienza certa e vera che a questa situazione

può dare una risposta la Costituzione

Soltanto nella terra della legalità

crescerà il grande sogno della vera onestà

quello fatto di uomini diventati persone

lungo il viaggio che porta a quell’altra stazione

quella che, guarda un po’, porta sempre più in là

e che aspetta anche te e il tuo senso di libertà