La II G della Virgilio inaugura l'anno scolastico davanti al presidente Mattarella
Alunni e docenti dell'istituto paternese a Napoli hanno intonato il "rap della legalità": i giovani a difesa della Costituzione
95047.it Una giornata di festa e di grande soddisfazione per la delegazione inviata a Napoli dalla preside della Virgilio, Angela Maria Santangelo. Ed eccolo, il rap degli studenti paternesi (ideato dalla docente Lina Gandolfo) intonato all'inaugurazione dell'anno scolastico:
Pensavo che le regole fossero antipatiche
pesanti un poco stupide magari un po’ lunatiche
Ma quando poi ho letto di Paolo Borsellino
del giudice Falcone e anche di Peppino
mi son lasciato prendere e ho detto alla mia vita
ricordati che al mondo tu giochi la partita
Per una sola volta e spesso essa è in salita
Recuperi di sorta lo sai non ce ne sono
perciò prima di agire fai i conti col frastuono
che ti convince forte di ogni fesseria
e se non stai attento ti perdi anche per via
tra scarpe e pantaloni firmati e gingilloni
capricci a quintalate e formule blindate
di spot pubblicitari che rompono la mente
comincia a ripensare e non fare il demente
Ci sono al mondo tanti ragazzi come noi
senza una vera vita e questo tu lo sai
gliel’hanno derubata strappata avvilita
gliel’hanno maciullata distrutta intorpidita
perché non hanno regole che possano salvarli
che piano piano mangiano, rosicchiano il fervore
di quella giovinezza trasformata in terrore
Cambiare questo mondo in fondo tu lo sai
puoi farlo solo tu che una coscienza hai
Coscienza certa e vera che a questa situazione
può dare una risposta la Costituzione
Soltanto nella terra della legalità
crescerà il grande sogno della vera onestà
quello fatto di uomini diventati persone
lungo il viaggio che porta a quell’altra stazione
quella che, guarda un po’, porta sempre più in là
e che aspetta anche te e il tuo senso di libertà