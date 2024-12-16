LA MISERICORDIA DI PATERNÒ RICEVE UN NUOVO MEZZO A SUPPORTO DELLE SUE ATTIVITÀ

Continuano senza sosta le attività a sostegno a favore della Misericordia di Paternò, da parte di altre consorelle Misericordie. E' di venerdì sera la piccola cerimonia di inaugurazione di un novo mez...

Continuano senza sosta le attività a sostegno a favore della Misericordia di Paternò, da parte di altre consorelle Misericordie.

E' di venerdì sera la piccola cerimonia di inaugurazione di un novo mezzo - una Fiat Bravo - donata dalla Misericordia di Bronte a quella Paternese, tenutasi alla presenza del primo cittadino Nino Naso, del correttore spirituale Don Nuccio Puglisi, del Presidente del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania Alfredo Distefano e del componente dei Saggi di Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia Annalisa Schillaci e del comandante dei Carabinieri della locale stazione Franco Iervolino.

"Continuiamo ad essere grati alla provvidenza", ha detto il Governatore della locale Misericordia Luigi Aiello. "Dopo la donazione da parte della Misericordia di Letojanni, oggi accettiamo con entusiasmo questo nuovo dono che riceviamo dalla vicina Misericordia di Bronte.

Questo mezzo, permetterà alla nostra associazione di poter incrementare ulteriormente la nostra attività a favore della cittadinanza".

"Abbiamo pensato di voler donare questo mezzo che non utilizzavamo più alla Misericordia di Paternò, per permettere ad una Consorella più bisognosa di poter servire il territorio in maniera migliore" ha spiegato il Governatore della Misericordia di Bronte Armando Paparo.

Soddisfazione anche da parte del Presidente Provinciale delle Misericordie di Catania. "Vivere questi gesti di solidarietà concreta, fanno assaporare all'intero movimento il senso dello spirito cristiano e caritatevole che ci contraddistingue ormai da 8 secoli. La crescita, anche strumentale, di una Misericordia rappresenta la crescita per tutto il movimento".