LA PATERNESE GABRIELA FARINATO ALLA FINALE NAZIONALE DI 'UNA RAGAZZA PER IL CINEMA'

C’è anche una Paternese, Gabriela Farinato, tra le finaliste del concorso nazionale “Una ragazza per il cinema” 2019, che si svolgerà a Taormina al teatro greco antico l’8 settembre

Si è guadagnata la finale nazionale, classificandosi prima, su 33 partecipanti nelle selezioni regionali che si sono svolti ieri , martedì 30 Luglio nel Parco Anselmi di Nicolosi

Gabriela nata a Paternò 19 anni fa, vanta già diverse affermazioni prestigiose.

Felicissima Gabriela ha dedicato la vittoria alla nonna, scomparsa un paio di mesi fa:

"Mi manchi come l’aria ed è stato difficile riprendere in mano la mia vita senza averti accanto. Stasera,come ogni giorno e ogni ora, eri accanto a me e sicuramente avresti chiamato mamma per chiederle come stava andando. Ho vinto nonna, la tua Gabri è qui più sorridente che mai nonostante quel vuoto che gli hai lasciato nel cuore"

La finale nazionale, dei patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo vedrà presenti più o meno 100 ragazze provenienti da tutta Italia.

Le coreografie saranno curate da Leon Cino e tra i giurati più importanti ci sarà Rossella Izzo, che ha una delle più importanti accademie di recitazione a Roma, lo sponsor ufficiale Guess che sceglierà la ragazza Guess che verrà pubblicizzata a livello internazionale,Franco Battaglia che ha un importante agenzia di modelle a Milano e sceglierà tre ragazze moda da portare in agenzia e Pablo truccatore della Gil Cagnè che sceglierà la ragazza che diventerà il volto della sua campagna pubblicitaria.