LA POLIZIA ITALIANA LANCIA L’ALLARME SUL PUPAZZO HUGGY WUGGY : “È PERICOLOSO PER I BIMBI”

Un alert con l’obiettivo di sensibilizzare i genitori affinché evitino che i loro figli piccoli abbiano a che fare con Huggy Wuggy, un pupazzo blu con le labbra rosse e i denti affilati, uscito da un gioco horror dedicato ai ragazzini con più di 13 anni, poiché potrebbe ingenerare in loro ansie e paure. Lo ha diramato la Polizia Postale dopo uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico.

Il problema si è posto dopo che il pupazzo è ‘uscito’ dal videogioco ed ha avuto un’ampia diffusione tra alcuni youtuber seguitissimi dai bimbi più piccoli.

“Non ci sono esigenze preventive di tipo criminale- dice il direttore della Polizia Postale Ivano Gabrielli – ma studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso per i bambini al di sotto dei tredici anni”.

Diversi specialisti clinici e la stessa polizia britannica, aggiunge, hanno evidenziato la necessità di fare questa opera di sensibilizzazione e la Polizia Postale ha dato il suo contributo. “Ma sottolineare la pericolosità per i più piccoli di Huggy Wuggy – prosegue Gabrielli – è anche l’occasione per sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in rete: bisogna navigare con loro, educarli ad una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire” quel mondo”.