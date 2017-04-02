LA SEGNALAZIONE DI UN LETTORE: "OGGETTO NON IDENTIFICABILE SULL'ETNA"
Un lettore ci ha inviato queste due foto scattate ieri. . Ecco il suo racconto: "Ho scattato una foto all Etna ieri mattina Catani...
A cura di Redazione
02 aprile 2017 18:17
Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione arrivataci da un lettore:
Un lettore ci ha inviato queste due foto scattate ieri. . Ecco il suo racconto: "Ho scattato una foto all Etna ieri mattina Catania zona barriera...cliccando lo zoom noto un punto nero...sarà un ufo...!?? Ad occhio non visibile...quando un altro amico va a pubblicare una foto da paternò più o meno allo stesso orario...e zoomandola...si vede lo stesso punto nero
