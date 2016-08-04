"La situazione dei conti è frutto della cattiva amministrazione"

La nota inviata dalla presidente del consiglio, Laura Bottino: "Respingo con forza, e lo farò in tutte le sedi, qualsiasi responsabilità del Consiglio comunale

95047.it L'intervento della presidente del consiglio:

"Egregio Direttore,

la situazione dei conti pubblici nella nostra Città non è casuale, ma dipende dalla cattiva amministrazione degli ultimi quattro anni. L'assenza totale del Sindaco e della sua giunta rispetto ad una seria politica fiscale, rispetto al controllo della spesa, al controllo delle entrate e ad una più efficiente organizzazione degli uffici, ha portato la Città al punto in cui è.

La responsabilità è univoca e non può essere attribuita a nessun altro. Respingo con forza, e lo farò in tutte le sedi, qualsiasi responsabilità del Consiglio comunale, il quale non è stato mai messo nelle condizioni di operare su un bilancio di previsione che a tutt'oggi non è stato approvato dalla Giunta. Né, tantomeno, è stata proposta una delibera sugli equilibri di bilancio. Non si può, dopo anni di insipienza amministrativa, spacciare l'aumento delle tasse come unica soluzione per chiudere il bilancio. Quando si chiedono sacrifici alla gente ci vogliono un grande consenso e una grande credibilità politica. Il Sindaco, che tra l'altro è anche assessore al bilancio, dovrebbe trarre le opportune conseguenze".