LA SQUADRA DI CALCIO DEL CATANIA È STATA DICHIARATA DEFINITIVAMENTE FALLITA
Finisce il cammino del Catania nel campionato di Lega Pro.
Il Tribunale ha disposto "la cessione dell'esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica" che era previsto per il 19 aprile prossimo.
La squadra non giocherà più in Serie C, a partire dalla gara di domani con il Latina che non si disputerà. La società era stata dichiarata fallita nel dicembre dello scorso anno.
La decisione del Tribunale fa seguito alla "decadenza per inadempimento all'obbligo di pagamento integrale del corrispettivo" comunicata ieri dai curatori "al Fc Catania 1946 srl" dell'imprenditore Benedetto Mancini che aveva presentato l'unica offerta di acquisto, ma senza versare l'intero importo fissato dal bando che era di 500mila euro