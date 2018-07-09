95047

LA VERA STORIA DEL MARITO INVESTITO E UCCISO

Ci sono arrivate molte segnalazioni sulla moglie che investe e uccide il marito. Una tragedia che in tanti hanno condiviso leggendo Paterno nel titolo. Ma la cosa importante, è che il paese a cui si r...

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2018 07:32
LA VERA STORIA DEL MARITO INVESTITO E UCCISO -
News
Condividi

Ci sono arrivate molte segnalazioni sulla moglie che investe e uccide il marito. Una tragedia che in tanti hanno condiviso leggendo Paterno nel titolo. Ma la cosa importante, è che il paese a cui si riferisce l'articolo, non è la nostra Paternò, scritto tra l'altro con l'accento, bensì il paese di Paterno (SENZA ACCENTO) paese in provincia di Potenza, nella Basilicata. Da parte nostra è giusto scrivere questa piccola precisazione, anche per fare capire che non è una cosa che riguarda la nostra cittadina.

Il direttore Luigi Saitta

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047