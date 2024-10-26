LA VOCE DEI CITTADINI: UN APPELLO PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA BUCA IN VIA DELLE ROSE A PATERNO'

Continuano a giungere numerose segnalazioni attraverso la nostra rubrica “La tua voce su 95047”, un canale importante per i nostri lettori che desiderano denunciare situazioni di degrado, incuria o pr...

Continuano a giungere numerose segnalazioni attraverso la nostra rubrica “La tua voce su 95047”, un canale importante per i nostri lettori che desiderano denunciare situazioni di degrado, incuria o problematiche di interesse pubblico. Oggi ci occupiamo di un problema urgente segnalato da un nostro concittadino, Diego.

Diego ci ha avvisato della presenza di una voragine in via delle Rose, all’altezza del civico 52. Questa situazione, già preoccupante, sta peggiorando ogni giorno: la voragine continua ad allargarsi, diventando sempre più pericolosa per chiunque transiti in zona. Nonostante le segnalazioni effettuate agli enti preposti, la situazione è rimasta irrisolta.

Un cartello, ormai insufficiente, è stato posizionato per avvisare i passanti, ma è solo una questione di tempo prima che venga inghiottito dalla voragine stessa. Questo rappresenta un serio rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Invitiamo quindi tutti a prestare attenzione e a segnalare eventuali pericoli.

È fondamentale diffondere queste informazioni per evitare incidenti e garantire la sicurezza pubblica. Speriamo che le autorità competenti prendano al più presto provvedimenti per risolvere questo problema e ripristinare la sicurezza in via delle Rose.

Se anche voi avete segnalazioni da fare, non esitate a contattarci attraverso la rubrica “La tua voce su 95047”. La vostra voce è importante per migliorare la nostra comunità.